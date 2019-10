Halloween u nás i ve světě. Taky dlabete dýni?

Věřilo se, že v noci z 31. října na 1. listopad se domů vracejí duše zemřelých a hledají pomoc příbuzných, aby mohli zpět do země mrtvých. Aby duchové nezabloudili, lidé jim svítili svítilnami z vydlabaných řep, místo nichž se později začaly používat dýně. Lidé se také převlékali do starých hadrů a malovali si obličeje, což se v určité podobě dochovalo dodnes - kostýmy a masky jsou oblíbené hlavně u dětí.

V České republice se Halloween také začal v posledních 20 letech slavit, ale jen částečně. Lidé si například zdobí domy dekoracemi (oblíbené jsou hlavně v podobě vydlabaných dýní, netopýrů, čarodějnických klobouků nebo černých koček), ale vynechávají fázi večera zvanou „trick or treat“.

Přitom právě „trick or treat“ je v anglosaských zemích, kde je Halloween nejvíc rozšířen, nejoblíbenější. Jde o to, že děti ve strašidelných kostýmech chodí po své čtvrti a ptají se sousedů, jestli jim dají něco na zub (jinak jim něco provedou).

Hlubší význam než Halloween mají u nás tradiční Dušičky neboli Svátek zesnulých . Ten se slaví den po Slavnosti Všech svatých , tedy 2. listopadu . Je to den, kdy se navštěvují hřbitovy. Na rozdíl od Halloweenu to ale moc veselý svátek plný barev není. Nad hroby lidi stojí smutně a tiše vzpomínají na zesnulé...

A všichni také známe slavný mexický El Día de los Muertos, který se slaví po celé Latinské Americe. Oslavy probíhají od 1. do 2. listopadu. Lidé uklízí hroby svých milovaných a pokládají jim tam jídlo a pití, které měli zesnulí nejradši. Zatímco v jiných zemích jsou lidé na Dušičky smutní, Mexičani ne. Oslavy charakterizují pestrobarevně zdobené kostry a lebky, tanec a veselí. Rozhodně stojí za to vydat se někdy v tuto dobu do Mixquic, obce kousek od Mexico City, která je těmito bláznivými oslavami proslulá.