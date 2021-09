Ušili to na mě. Vychovatel před soudem odmítl obžalobu ze zneužívání dětí

Vychovatel z dětského domova v Tachově Jaroslav J. (58) ve středu u Krajského soudu v Plzni popřel, že by své svěřence sexuálně zneužíval. Tvrdí, že to na něj ušili. Podle státního zástupce měl na přelomu loňského a letošního roku opakovaně zneužívat nejméně čtyři chlapce ve věku od 8 do 12 let.