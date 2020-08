Sedm let lákal od školaček intimní fotky, obvinila policie muže z Olomoucka

Policie muže zadržela loni v listopadu. Tehdy evidovala sedm poškozených za pět let. Během vyšetřování vyšlo najevo, že zločin páchal obviněný delší dobu a přibylo i školaček, které vydíral.

Muž měl dívky podle policie systematicky vyhledávat a kontaktovat od roku 2012 až do loňského roku. „Navazoval s nimi komunikaci, během níž těmto dívkám vyznával náklonnost a lásku. Pokud to bylo vzájemné, následně po nich požadoval jako projev jejich náklonnosti a lásky zasílání intimních materiálů v podobě fotografií a videí, což dívky plnily,” uvedl už dříve kriminalista Ondřej Vaněk.

Podle policistů by rodiče školaček měli být obezřetní. „Je třeba si uvědomit, že internet je otevřené médium, může do něj přistoupit kdokoliv a odkudkoliv. Kontrola tam de facto žádná není. S sebou to nese i druhou věc, což je anonymita, kdokoliv se může vydávat za kohokoliv,” připomněl Vaněk.