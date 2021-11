Na Ratha ve vězení zaútočil narkoman, řekl soudce

Někdejší politik ČSSD, který si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu za korupci, zatím ale zatím ve vězení zůstává. Žalobkyně si podala stížnost, a rozhodnutí tak není pravomocné. Podle státního zastupitelství Rath neprojevil patřičnou sebereflexi.

O propuštění se zkušební sedmiletou lhůtou rozhodl senát brněnského městského soudu v čele s Josefem Tatíčkem.

„Odsouzený má nulovou trestní minulost, pro nápravu ve vězení udělal maximum. Pracoval ve vězení, dokonce je i terčem útoku narkomana, vidím to tak, že se státu i věznici snažil pomoci ve chvíli, kdy se epidemická situace velmi zhoršovala. I to patří do role polepšení,“ prohlásil soudce Tatíček.

Dodal také, že přístup státního zastupitelství mu spíše pasuje do vleklé antipatie mezi Rathem a orgány činnými v trestním řízení.

„Polepšení na straně odsouzeného je jednoznačně dáno, má i velmi kladné hodnocení,“ prohlásil soudce Tatíček a upozornil zároveň, že Rathovi spoluodsouzení manželé Kottovi už jsou také z vězení venku.

„Měl by okamžitě začít pracovat a ihned začít splácet zbytek peněžitého trestu,“ uvedl soudce.

Postoj státního zastupitelství ohledně Rathovy sebereflexe Tatíček nesdílí. „Nějakou sebereflexi prokázal. Chápu, že se mu nechce říct otevřeně, co bylo v té krabici,“ připomněl soudce krabici od vína, v níž byly peníze, s níž Ratha přistihla policie.

Soudce narážel na svůj předchozí dialog s Rathem. Když došlo na otázky na tělo, předvedl Rath řečnický výkon jako z časů jeho parlamentních projevů.

„Proč jste se toho dopustil s vaším vzděláním, zkušenostmi z politiky, možnostmi získat prostředky legální cestou? Proč jste k tomu korupčnímu chování přistoupil?“ zajímalo soudce.

„Byl to souběh unikátních okolností. Každá strana, která chce uspět, potřebuje nosnou myšlenku, schopné lidi, kteří ji dokážou reprezentovat a dostatek peněz. Byla ustálená praxe, že člověk v nějaké pozici se snaží získat prostředky spojené s jeho politickou kariérou. Měl jsem to za běžnou praxi. Byl to tlak okolí, příležitost, ustálené zvyky ve vrstvě politické reprezentace a také chuť uspět, být pro stranu prospěšný,“ pustil se do složitého vysvětlování Rath.

„Přijal jste vědomě úplatek?“ nedal si pokoj soudce.

„Je tam dána ještě ústavní stížnost, neměl by být nucen k doznání,“ nelíbilo se to Rathovu obhájci Romanu Jelínkovi.

„Rozsudek to tak popisuje a já to akceptuji,“ kroutil se Rath.

Bývalý hejtman ve své výpovědi před soudem zdůrazňoval, že trestní stíhání pro něj byla dostačující zkušenost, aby něco podobného do konce života neudělal.

„Tehdy to byl souběh mnoha okolností, byl jsem hejtman, volební lídr, měl jsem blízko k vedení strany, a to způsobilo celý ten děj. Do něčeho podobného už se těžko někdy v životě dostanu a už ani nechci. Po zkušenosti z politiky a vězení se nechci dostat do pozice, kde se rozhoduje o veřejných zakázkách,“ řekl Rath.

Bývalý politik se podle svých slov snažil chovat za mřížemi co nejlépe a být užitečný.

„Vězeňská služba se potýká s velkým nedostatkem lékařů. Dostal jsem nabídku dělat lékaře v brněnské věznici. Jsem tam teď na plný úvazek ve zdravotním středisku. Sloužím soboty, neděle, noční služby a nechci za to žádný honorář. Kdybyste mě propustili, už mám nabídku pracovat normálně v brněnské věznici jako lékař na kratší úvazek,“ popsal s tím, že i za práci lékaře už dostal od věznice pochvaly.

Jednou se stal dokonce i terčem napadení, když jako lékař vyšetřoval drogově závislého muže, který nastupoval do vazby.

„Dělal jsem vstupní prohlídku a on najednou vyskočil, popadl nůžky, které byly na stole, a vrhl se směrem ke mně. Já jsem se snažil krýt, chytil jsem mu ruku a v tu chvíli zasáhl člen vězeňské služby,“ popsal Rath.

Rath rovněž narážel na peníze. „Pokud byste mě propustili, měl bych větší možnost splatit zbytek peněžitého trestu. Můj výdělek by výrazně stoupl,“ řekl s tím, že jako vězeň-lékař na plný úvazek dostává 15 tisíc korun. „Byl bych užitečný pro společnost, i moji synové mě potřebují, myslím, že potřebují i trošku tvrdší ruku, aby začali studovat jako před lockdownem,“ naplánoval si.

Podle státního zastupitelství by ale měl Rath i nadále zůstat ve vězení. Podle Ratha je to proto, že se mu státní zastupitelství mstí. Žalobce neobměkčilo ani to, že Rath působí za zdmi vězení jako lékař.

„To je totiž obrovským benefitem pro něj. V minulosti to nebylo umožněno žádnému odsouzenému. Lékaři, který nevykonává svou praxi, klesá odbornost, o tom mluvil i sám odsouzený,“ uvedla státní zástupkyně Adriana Valcová.

„Jeho trestná činnost nabourala důvěru veřejnosti. Dnes řekl, že lituje svých chyb, že věřil nesprávným lidem a více nekontroloval, co se děje. On ale nebyl odsouzen jako nějaký pomocník, byl odsouzen jako hlavní pachatel. Podle mě to není taková sebereflexe, o které hovoří podmínky pro propuštění. Jaký vliv mělo jeho chování v nahlížení na politiky? Zradil důvěru veřejnosti,“ dodala žalobkyně.

Rathův obhájce Roman Jelínek logicky nesouhlasil. „Zažádal o zařazení do funkce lékaře ve chvíli, kdy republice hrozil covid. Bylo by pro něj jednoduší, kdyby zůstal ve své cele, kde by nebyl ohrožen jakoukoli nemocí. V případě propuštění má zajištěnou práci i ubytování. Trestná činnost se měla odehrávat v roce 2012, od té doby se ničeho nedopustil,“ horoval za jeho propuštění advokát.

„Stanovisko státního zastupitelství mě nepřekvapuje. Nemohu si to vyložit jinak, než se mi státní zastupitelství mstí. Já tomu rozumím, v minulosti jsem se k němu také nechoval s pokorou a skloněnou hlavou. Státní orgány by neměly být mstivé,“ prohlásil Rath s tím, že tomu rozumí i proto, že sám působil ve vysoké funkci a nelíbilo se mu, když jej někdo kritizoval.