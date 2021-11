Po brutálním napadení mladík ochrnul. Pachatelé u Ústavního soudu zastání nenašli

Justice v kauze potrestala čtyři mladíky, kromě Vejpustka a Ihma ještě Vojtěcha Hlavačku, který hlídal a zahlazoval stopy, a Duc Anh Trana, jenž dělal řidiče. Hlavačka si má odpykat sedm let. Duc Anh Tran si vyslechl devítiletý trest. Také on podal ústavní stížnost, soud o ní však zatím nerozhodl.

Mladík po brutálním napadení ochrnul. Soud potvrdil čtveřici tresty až 18 let vězení

Napadení se odehrálo v únoru 2019, podle verdiktu si muži ve věku 19 až 24 let čin dopředu naplánovali, rozdělili si role a vytipovali místo. Obětí byl mladý Vietnamec, kterému se přezdívalo Milan. Mladíci ho podle obžaloby vylákali z domu v Žabovřeskách pod záminkou obchodu s tabákem do vodních dýmek. Surově jej napadli baseballovou pálkou, útočili i na hlavu.

Poté ho naložili do auta a odvezli do lesa u Bílovic nad Svitavou. Tam jej opět napadli, zdrogovali a nakonec ponechali osudu a odjeli i se 140 000 korunami.

18, 10, 9 a 6 let. Soud tvrdě ztrestal brutální napadení v Brně, oběť je na vozíku

Dříve netrestaní mladíci se k činu doznali. Navzájem na sebe svalovali hlavní díl viny. Podle obhajoby neměli v úmyslu známého usmrtit, ani nebyli srozuměni s tím, že by mohl na místě zemřít. Ihm ve stížnosti poukazoval na to, že se po několika hodinách vydal zuboženému mladíkovi na pomoc. Na jeho vině to však podle ústavních soudců nic nemění.