Je to zločin proti České a Bulharské republice, kál se z pobodání partnerky muž

On postarší dělník z Bulharska, ona všelijak se protloukající životem. Byla z toho láska jak z červené knihovny, ovšem zakončená pokusem o vraždu. Za to hrozí Shenolu Syuleymanovi u brněnského krajského soudu až 18 let vězení. Své partnerce podle obžaloby zasadil po hádce několik ran nožem a pak utekl.