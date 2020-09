Zavádět kvůli koronaviru celostátní karantény je zbytečné, tvrdí německý expert

„Covid-19 tady s námi bude ještě dlouhou dobu a my se s ním musíme naučit žít. Nemůžeme neustále něco zavírat a paralyzovat si život,” cituje Streecka The Telegraph.

Virolog upozornil, že koronavirus od začátku roku zeslábl. Do jisté míry to ovlivnilo chování lidí, kteří začali nosit roušky, snažili se dodržovat sociální odstup a hygienu. I když se někteří nakonec covidem-19 stejně nakazili, nedostali díky tomu plnou dávku viru, která by mohla vyvolat vážnější zdravotní potíže. Proto mají lidé ve většině případů jen mírné příznaky.