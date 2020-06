Základní informace pro cestování a pobyt v Rakousku

Otevřené jsou také památky, včetně muzeí, galerií a podobně. Nic tedy nebrání návštěvě Vídně a všeho, co nabízí. Ve vnitřních prostorách je ale nutné nosit roušku, je tak vhodné mít ji vždy při sobě. Roušky jsou nutné i při vstupu do restaurací, u stolu při jídle je lze sundat. Co se týče kulturních akcí, měl by se podle všeho alespoň částečně uskutečnit i významný Salcburský festival, který letos slaví jubilejní sté narozeniny.