Zájem o monoklonální protilátkové léky roste

„Poptávka se zvyšuje, proto na ni reagujeme a rozšiřujeme kapacity. Zatímco v létě jsme měli jednotky pacientů za měsíc, poslední dny je to přes deset denně,“ řekla Právu mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá.

Ještě donedávna tu stačili zdravotníci v jeden den obsloužit až 15 nakažených. Teď se kapacity rozšíří na 33 míst, z toho devět je určeno pro pacienty po rizikovém kontaktu, u nichž se covid ještě neprokázal.

Podobně je na tom i FN v pražském Motole. „Nemocnice nyní podává léčbu 15 pa­cientům denně, což je strop naší aktuální kapacity. O jejím rozšíření diskutujeme,“ sdělil Právu Petr Horák, vedoucí tamní nemocniční lékárny.

Lékárník Horák zdůraznil, že k léčbě se dá dostat i v jiných pražských nemocnicích. Někteří praktici totiž nemocnici vyčítali, že i když pacienta na infuzi pošlou, stejně si musí den či dva počkat.

Volejte nemocnici

Ještě začátkem podzimu byla na většině míst nouze o vhodné pacienty s těžkým průběhem covidu. Přes léto bylo nakažených minimum, čísla začala výrazněji stoupat až v říjnu.

Ideální cesta je oslovit praktického lékaře, který posoudí, zda pacient splňuje požadovaná kritéria a domluví mu infuzi v nemocnici. Možné je do některých nemocnic zavolat i přímo, čímž se může proces v některých případech urychlit. „Na podzim jsme měli 3 až 4 pacienty za týden, nyní je jich zhruba 30 za týden,“ řekla Právu mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová.

Uvažuje se, zda by se pacienti nemohli dostat k léku rychleji, kdyby ho podávali přímo praktici. Má to ale řadu překážek, nejen byrokratických.

Chybí většinou proškolený personál a potřebné prostory s vybavením. Monoklonální protilátky se podávají pacientům ve chvíli, kdy se u nich prokáže covid. Takový pacient nemůže přijít jen tak do ordinace, musela by se pro něj vyhradit zvláštní místnost a lékař by musel mít ochranný oblek.

„Technicky je problém paušalizovat to na celou republiku. Myslím si, že největší problém bude zajistit si extra místnost, kam pozitivního pacienta umístíte. Nesmí souviset s ordinací, ani s čekárnou. Toho většina lékařů není schopná. Například na poliklinikách, kde jsou čekárny společné i s dalšími odbornostmi,“ poznamenal místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.

Výjimky by se podle něj najít mohly. Dostupnost léčby v ambulancích ale vnímá jako dobrou a do odlehlých lokalit může zajet i infekční sanita.

Infuze či injekce

Podobně to vidí i praktik z Jedovnic Ivo Procházka. „Pacienti, které jsem na infuzi posílal v úterý, šli do nemocnice na desátou a vraceli se až pozdě odpoledne. Normálně jsem v ordinaci od šesti od rána do třičtvrtě na pět. Pro běžnou praxi je to tedy de facto neproveditelné,“ poznamenal lékař.

Vyřešit by se muselo skladování i to, zda by se lék podával formou infuze. Rozhodnutí ministerstva umožnuje aplikovat látku Regn-cov2 v některých případech i injekčně. Je to ale složitější a takřka nikdo to nedělá. Objem dávky se musí rozdělit do několika injekčních dávek, každá se aplikuje do jiného místa na těle a vše při jedné návštěvě.

„Dáváme to do žíly, protože je toho 10 ml, což je hodně na subkutánní (podkožní) injekci. Pokud vím, všichni to dávají do žíly,“ vysvětlil primář Husa.

„Z odborného hlediska bych se přikláněl k používání intravenózní (infuzní) aplikace, kdy není třeba vstřebávání protilátek z podkoží a odpověď na dávku je tedy jistě standardnější,“ doplnil vedoucí lékárník FN Motol Petr Horák.

A pak jsou tu administrativní důvody. Koktejl protilátek Regn-cov2 je stále experimentálním přípravkem, nejde o standardní schválení a o použití rozhodlo ministerstva zdravotnictví. „Aktuální verze rozhodnutí počítá pouze s poskytovateli lůžkové péče,“ upozornil Horák.

Nejde podle něj jen o samotnou regulaci. Lék je pouze v zásobách nemocničních lékáren a není možné dodávat jednotlivé dávky praktikům. Případná změna by podle něj zřejmě ani celý proces neurychlila. A objednávat na své náklady lék za 60 tisíc někteří praktici vnímají jako riskantní, pokud by ho odmítla pojišťovna uhradit nebo si třeba pacient léčbu rozmyslel.

Vyblokují virus

Léčba monoklonálními protilátkami je určena pro všechny starší 65 let, ale i mladší, pokud mají rizikové onemocnění a hrozí u nich těžký průběh covidu. Jde třeba o onkologické pacienty, cukrovkáře, osoby s obezitou nebo třeba pacienty s oslabenou imunitou či po transplantaci orgánů. Přesný výčet mají lékaři k dispozici.

„Je to preventivní podání, ale už u nemocného, na rozdíl od očkování, které dávám zdravému. Naočkuji se, abych nemoc nedostala. Třeba bych ji ale nikdy nedostala. A ty protilátky jsou podobné. Dostanu je, abych neměl závažný průběh, ale třeba bych měl štěstí, že bych ho vůbec neměl,“ uvedla primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava Lenka Petroušová pro ČT.