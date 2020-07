Za polovinu nákaz v USA může „tichý přenos“ koronaviru

Přibližně polovina lidí, kteří se ve Spojených státech nakazili koronavirem SARS-CoV-2, se infikovala od někoho, kdo neměl příznaky nemoci covid-19. Uvádí to americká studie zveřejněná v pondělí v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Rozsah „tichého přenosu“ viru její autoři odhadovali na základě existujících poznatků o jeho šíření.