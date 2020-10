Z Linetu vyjely první vozy s vybavením pro polní nemocnici v Letňanech

Dopravu zajišťují dva vozy, jeden vozí zdravotnické postele, druhý jejich příslušenství. Mezi Prahou a Želevčicemi na Kladensku se budou opakovaně točit. Dalších 200 lůžek má být podle pracovníka do Letňan dodáno ve čtvrtek a v pátek stovka.

Linet a vláda uzavřely v pondělí smlouvu o dodání 1618 zdravotnických lůžek. Kromě letňanské polní nemocnice lůžka zamíří do Správy státních hmotných rezerv. Dodávka by měla být kompletní zhruba do měsíce.