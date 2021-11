Z Francie, Španělska či Portugalska se neočkovaným ztíží návrat do Česka

Do skupiny států s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červený seznam) nově přibude Lucembursko, Polsko a San Marino. Připojí se tak k Andoře, Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Řecku, Slovensku a Slovinsku a ostatním třetím zemím mimo EU.

Kromě příjezdového formuláře, který musejí vyplnit všichni cestovatelé, neočkovaní, pokud se vracejí veřejnou dopravou, musí mít před vstupem do Česka negativní PCR test, který není starší 72 hodin, nebo antigenní test, kdy od odběru neuplynulo více než 48 hodin. Po návratu musejí neočkovaní podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne PCR test. Do doby negativního výsledku musí všude mimo domov nosit respirátor. Pro očkované povinnost testů odpadá.

Kvůli šíření nové varianty viru se zároveň od soboty 27. listopadu zakazuje vstup do ČR pro občany třetích států, kteří pobývali více než 12 hodin v Jižní Africe, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku a Zambii. Češi mohou z těchto států přijet za přísných podmínek. Ministerstvo zdravotnictví ale důrazně nedoporučuje do těchto oblastí cestovat. Opatření platí zatím do 12. prosince a bude průběžně vyhodnocováno s možností dalšího prodloužení.