Wu-chan kvůli šesti novým případům otestuje všech 11 milionů obyvatel

Čínské město Wu-chan, odkud se rozšířil koronavirus SARS-CoV-2 do světa, v úterý oznámilo, že chce v rámci boje s pandemií otestovat všech svých jedenáct milionů obyvatel. Uvedlo to poté, co se ve městě přes víkend objevilo po více než měsíci šest nových případů nákazy u lidí z jednoho domu. Informovala o tom v úterý stanice BBC.