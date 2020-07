Virus pomáhá armádě, zájem rekrutů je dvojnásobný

„Nábor je super, během letoška zájem lidí o vstup do armády výrazně stoupl,“ řekl ve středu na dotaz Práva náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Za větším zájmem vidí hlavně skutečnost, že při epidemii řada lidí ztratila práci nebo jim to hrozí, případně tuší, že se budou muset uskrovnit. „Zájem roste, protože armáda nabízí stabilní prostředí, řád a pevně stanovené benefity,“ dodal generál.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové se zájem zdvojnásobil. „Zatímco v roce 2019 za stejné období Agentura personalistiky obdržela 1810 žádostí, v roce 2020 to bylo již 3631,“ řekla Právu.

„Zhruba 30 procent zájemců neprojde zdravotními a fyzickými testy,“ dodala mluvčí. A dalších až 15 procent nezvládne přijímač a skončí ve zkušební době. „Takže na jednoho přijatého se nám musí zaregistrovat deset zájemců,“ dodala Dvořáková. Navíc každoročně stovkám vojáků skončí závazek nebo odcházejí do důchodu.

Nyní má armáda 22 tisíc vojáků, další tři až čtyři tisíce jsou u vojenské policie a Vojenského zpravodajství. Celkově je tedy v resortu obrany 26 tisíc vojáků z povolání. Podle plánu by se měl navýšit počet do roku 2025 o pět tisíc a celkově by měla česká armáda 30 tisíc mužů a žen ve zbrani.