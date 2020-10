Virus nemocniční lůžka zatím nezahltil, rezervy jsou

Černý připomněl, že 65 procent pacientů se vyléčí a je propuštěno domů nebo do následné odpovídající péče. Z krajů v počtech hospitalizovaných dominuje Praha (206), následovaná Jihomoravským krajem (147) a třetí největší nápor má Středočeský kraj (131). Z pohledu špitálů je nejvytíženější nemocnice v Uherském Hradišti (73), následovaná FN Motol a FN Plzeň.

Každý kraj podle jeho slov už nyní dostává predikce, jak se může potřeba lůžek JIP měnit.Pracuje se čtyřmi scénáři, přičemž ten optimistický počítá s tím, že počet diagnostikovaných na covid bude nižší než 30 tisíc, celkový počet hospitalizací se bude pohybovat do 1200 pacientů, z nichž komplikace by mělo mít kolem tří stovek a 240 těžký průběh.

Pokud však při nejhorším překročí počet nakažených 120 tisíc měsíčně, hospitalizovaných bude víc než 4800. Komplikace by pak mělo mít do 1200 pacientů, s těžkým průběhem do 960.