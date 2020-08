Ve Velkých Hošticích zavřel koronavirus radnici, na vině je oslava narozenin

Podle starosty je úřad obce s 1800 obyvateli uzavřený. Nejnutnější záležitosti on i místostarosta, který se oslavy také účastnil, řeší telefonicky. „Jsme na telefonu. Dva zaměstnanci úřadu jsou ale v práci a některé požadavky občanů mohou řešit,“ řekl. Dodal, že nemocní jsou ještě další dva pracovníci a zbytek úřadu je v karanténě. Nouzový režim podle něj potrvá do konce měsíce.

Místostarosta Libor Pospiech řekl, že rozšířit nákazu mohl on, ale není to jisté. „Nikdo to nepotvrdil. Stejně tak jsem se tam mohl nakazit od někoho jiného,“ řekl. Dodal, že od prvního okamžiku, kdy se dozvěděl pozitivní výsledek testu, nic nezatajoval a veřejně ho deklaroval. Podle něj jde o velmi nepříjemnou situaci, kterou, byť neúmyslně a nechtěně, možná způsobil.