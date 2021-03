Ve školách otevřených pro děti zdravotníků by se mělo testovat, doporučil krizový štáb

Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) ve středu doporučil ve školách otevřených pro děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému začít s testováním na covid-19, jak to bylo na přelomu února a března připraveno pro návrat školáků do lavic. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který krizovému štábu předsedá, s tím, že záměr projedná ve čtvrtek vláda.