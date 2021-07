V Rakousku polovinu nově nakažených koronavirem tvoří mladší 25 let

Z celkového počtu 2190 nakažených v týdnu od 12. do 18. července bylo 935 (42,7 procenta) infikovaných ve věkové skupině od 15 do 24 let, uvedla rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES). Dalších 119 (5,4 procenta) bylo ve věku od šesti do 14 let a onemocnělo 36 dětí, kterým ještě nebylo šest let.

Zatímco na počátku pandemie koronaviru patřili k nejohroženějším především senioři, nyní tato věková skupina v počtu nakažených nehraje v podstatě žádnou roli. Minulý týden bylo v této věkové kategorii nakaženo 3,8 procenta lidí, v absolutních číslech to je 84 osob starších 65 let.

Odborníci tato nízká čísla vysvětlují rozsáhlou proočkovaností. V Rakousku mají více než tři čtvrtiny všech seniorů plnou ochranu očkováním.

Konkrétně senioři nad 85 let jsou plně očkovaní z 84,6 procenta, ve skupině 75 až 84 let to je 83,7 procenta. U seniorů od 65 až 74 let to je 76,8 procenta. V porovnání s tím je proočkovanost mladších obyvatel Rakouska nízká.

Jen pětina mladých

Ve věkové kategorii do 24 let má ukončené očkování jen 20,8 procenta mladých, 40,7 procenta má alespoň jednu dávku. Ve skupině 25 až 34 let je to 37 procent plně očkovaných. Skupina 35 až 44 let je naočkovaná ani ne z poloviny, jen 44,5 procenta.

Navzdory tomu je rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein s dosavadním tempem očkování spokojený. „Je to neuvěřitelný výkon a ukazuje, že v boji proti pandemii můžeme společně dosáhnout všeho,“ řekl. K 21. červenci dostalo alespoň jednu dávku 58 procent všech Rakušanů. Ukončenou vakcinaci má 46,8 procenta.