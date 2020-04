V Olomouckém kraji začalo testování poklidně

Jinak to viděla Marie Frodlová. „Mělo to přijít mnohem dříve, a hlavně by to chtělo otestovat více lidí. Toto je jen nárazová akce. Výsledky ale samozřejmě pomohou. Už jen proto, že nám brali krev ze žíly, a to se vždycky dělá zkoušek více,“ uvedla Frodlová. „A proč jsem tady? Jsem zaměstnaná ve zdravotnictví, chci začít pracovat, a tak jsem přišla, abych zjistila, že jsem čistá, a to skutečně jsem,“ dodala.