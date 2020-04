V nemocnicích chybí krev. Nebojte se a přijďte, vyzývají lékaři dárce

Je pátek ráno a stojím před boskovickou nemocnicí. Cestu na transfuzní oddělení znám dobře, darovat nejdu poprvé, ale tentokrát je všechno jinak. Hlavní vchod je uzavřený a každý, kdo do nemocnice míří, musí projít přes vrátnici. U vedlejšího vstupu čekají dvě zdravotnice v ochranných oblecích. Každému příchozímu měří teplotu a zjišťují, proč do špitálu vůbec přichází.

Displej teploměru mi ukáže 35,9. Jedna ze zdravotnic píše údaj na lísteček a vtiskává mi ho do ruky. „Na transfuzním nemají teploměr, tak jim to tam dejte,“ vysvětluje mi. Vcházím do nezvykle ztichlé budovy nemocnice. Jindy na chodbách potkávám desítky lidí, mnozí se srdečně baví a svěřují se se svými bolestmi, teď je tu jen pár postav s rouškami na tvářích, které se snaží držet odstup. „Oproti tomu, jak to tady bylo třeba před dvěma týdny, je to přitom docela frmol,“ říká s úsměvem, který jen tuším pod rouškou, jedna ze sester.