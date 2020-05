V Dánsku udělají test na koronavirus každému zájemci. Zdarma

„Test mohou podstoupit všichni dospělí a je pro ně zcela zdarma. Chceme zjistit, zda není někde skryté ohnisko nákazy, které by mohlo zvýšit míru infekce v Dánsku,“ uvedl ministr zdravotnictví Magnus Heunicke. Test je zcela dobrovolný, občané si jen musí přes webový portál zarezervovat termín.

Testy zahájilo Dánsko v pondělí. Pouze v tento den platila podmínka, že testovaní musí být ve věku od 18 do 25 let a bylo pro ně připraveno 600 tisíc testů, uvedl The Local. Jinak bude podle oficiálního webu dánského ministerstva zdravotnictví bude týdenní kapacita zhruba 50 tisíc testů.