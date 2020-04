V Číně bylo čtyřikrát více nakažených, než se uvádělo, ukazuje nová studie

Podle studie měly tyto změny měly „podstatný efekt“ na to, kolik nakažených bylo zařazeno do statistiky jako potvrzené případy. Pokud by se uplatnily zpětně, celkový počet by stoupl.



Vědci z Hongkongské univerzity analyzovali data Čínské zdravotní komise. Použili také křivky šíření a celková data Světové zdravotnické organizace (WHO) o případech od 2. prosince 2019 do 20. února ze zprávy WHO, která měla svůj tým ve Wu-chanu.