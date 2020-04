On-line reportáž byla ukončena

22:24 - Ve snaze zabránit šíření nákazy koronaviru kubánská vláda rozhodla o zastavení veřejné dopravy a uzavření velkých nákupních center. S odvoláním na oznámení kabinetu na Twitteru o tom informovala agentura DPA.

21:41 - Mezi nakaženými v Česku je i 315 dětí ve věku do 14 let. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Nejvíce nakažených je ve skupině nad 65 let (1110), víc než tisíc nakažených je i ve skupině 45 až 54 let (1074).

Před týdnem, kdy mělo Česko zhruba 4000 případů, bylo nakažených dětí 199. Nejvíce infikovaných bylo ve skupině 45 až 54 let (713).

Věková skupina Ženy Muži Celkem 0–14 147 168 315 (5,58 %) 15–24 300 276 576 (10,21 %) 25–34 409 445 854 (15,13 %) 35–44 506 470 976 (17,30 %) 45–54 577 497 1074 (19,03 %) 55–64 369 369 738 (13,08 %) 65+ 584 526 1110 (19,67 %) Zdroj: mzcr.cz



20:59 - Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v Minsku vyzval Bělorusko k přijetí nových opatření, které by zpomalily šíření nákazy koronavirem. „Nastal čas připravit se na nejhorší,” burcoval před novináři Patrick O'Connor, vedoucí delegace WHO, která Bělorusko tento týden navštívila.

Bývalá sovětská republika dosud zaznamenala 2226 případů nákazy a 23 úmrtí. Epidemie ale podle experta vstupuje do nové fáze, nákaza se začíná šířit v Minsku a v dalších částech země

19:44 - Ve Francii celkový počet mrtvých s koronavirem dosáhl 13 832, uvádí agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Nákaza postihla 93 790 lidí.

19:34 - V Polsku od pátku přibylo 401 potvrzených případů nákazy koronavirem a 27 úmrtí na nemoc covid-19. Celkem se tak bilance v zemi vyšplhala na 6356 infikovaných a 208 mrtvých, informovala s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví televize TVN 24.

19:26 - K trpělivosti, ukázněnosti a solidaritě během koronavirové krize dnes obyvatele Německa vyzval prezident Frank-Walter Steinmeier. V mimořádném projevu k národu ocenil Němce za to, jakým způsobem k omezujícím nařízením přistoupili. Rovněž zdůraznil, že o uvolnění poměrů nerozhodují jen politici a zdravotní experti, ale především svým chováním každý z občanů. Pandemii nemoci covid-19 nepovažuje Steinmeier za válku, ale naopak za zkoušku lidskosti.

18:25 - Počet mrtvých s koronavirem v USA překročil 19 600 a tím i množství zemřelých v Itálii, kde bylo dosud registrováno nejvíce obětí pandemie, uvádí agentura Reuters.

18:19 - Počet obětí nákazy koronaviru v Itálii za posledních 24 hodin vzrostl o 619. Jedná se o nárůst oproti pátku, kdy epidemii podlehlo 570 lidí.

17:49 - Počet případů nákazy koronavirem v Íránu překonal hranici 70 tisíc. Za posledních 24 hodin přibylo více než 1800 nově infikovaných, informovala agentura Reuters. Počet obětí nemoci covid-19 vzrostl o 125, a celkem tak islámská republika eviduje již 4357 mrtvých. V zemi se dnes otevřely některé podniky a vládní úřady, působící mimo Teherán, prezident Hasan Rúhání ale obyvatele vyzval, aby dál důsledně dodržovali opatření proti šíření viru.

17:37 - ČR má 5831 nakažených koronavirem, vyplývá z aktualizovaných dat. Počet lidí vyléčených z covid-19 v ČR stoupl od pátku o pětinu na 411. Nákaze podlehlo celkem 129 lidí.

17:09 - Při pátečních kontrolách zaznamenala policie na Vysočině 245 lidí, kteří neměli nasazenou ochrannou roušku. Většině stačilo domluvit, tři případy předala do správního řízení. Policejních kontrol na dodržování opatření souvisejících s nouzovým stavem bylo v kraji během pátečního dne a noci 1457, sdělila ČTK mluvčí policie Dana Čírtková.

16:25 - Italské úřady o velikonočních svátcích zpřísnily kontrolu dodržování karantény. V obavě, že se epidemie koronaviru opět vymkne kontrole, apelují na obyvatele, aby neopouštěli své domovy. Dnes o tom informovala agentura APA. S bezmála 19.000 oběťmi je Itálie zemí nejhůře zasaženou infekcí v Evropě.

16:23 - Školy v New Yorku zůstanou kvůli pandemii nemoci covid-19 uzavřeny do konce školního roku. Oznámil to starosta amerického velkoměsta Bill de Blasio.

16:11 - Ve Fakultní nemocnici Hradci Králové zemřel 73letý vážně nemocný pacient s covid-19. Jde o páté úmrtí ve fakultní nemocnici v souvislosti koronavirem.

16:03 - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu za posledních 24 hodin vzrostl o 4133 na 117 658. V zemi zemřelo dalších 171 lidí, a dohromady je tak obětí nákazy 2544. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). V zemi se i tak stále častěji mluví o uvolňování některých přijatých opatření po skončení velikonočních prázdnin.

15:59 - V Británii zemřelo dalších 917 lidí, celkový počet obětí koronaviru v království stoupl na 9875 lidí, oznámily tiskové agentury s odvoláním na zdravotnické úřady. Denní nárůst, který zahrnuje stav od pátečních 18:00 SELČ, je nižší než předchozí den, upozornila agentura Reuters.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock v pátek oznámil, že v britských nemocnicích zemřelo dalších 980 pacientů s koronavirem, což představovalo nejvyšší denní bilanci od začátku epidemie.