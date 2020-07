U českých hranic se šíří koronavirus na jatkách a u členů církve. Nakažení nespolupracují

„Ty clustery (nákazy), které se vytvořily, bylo dost těžké udržet (pod kontrolou), protože nakažení nespolupracovali s rakouskými hygienickými úřady, takže bylo těžké vystopovat všechny kontakty. Odmítali i dodržovat karanténu. Báli se, aby se covid nerozšířil do ostatních (spolkových) zemí, a proto zavedli v Horních Rakousích plošně roušky,“ vysvětlila.

Současně se zpřísňují i kontroly na hranicích. „Rychlý nárůst byl v řadě případů způsoben tím, že se ze zemí, hlavně západního Balkánu, z Rumunska a Bulharska, vrátili do Rakouska cizinci, kteří zde žijí. Proto Rakousko zařadilo ve středu Rumunsko a Bulharsko na seznam zemí, kde je nejvyšší riziko, a zavedlo opatření – buď test, nebo karanténa,“ řekla diplomatka.

Podle velvyslankyně bude dvakrát vyšší počet policistů na hranicích, kteří budou hlídat lidi vracející se z Bulharska a Rumunka a zemí západního Balkánu: „Nemohu vyloučit, že na hranicích nezastaví autobus z Čech. Sledují i situaci v Chorvatsku. Budou kontrolovat, kdo v tom autobusu sedí, mohou to být namátkové kontroly.

Podle ní je Česká republika stále vnímaná jako bezproblémová: „My jsme zatím vedeni jako bezpečná země v těch třiceti státech, kam se může cestovat bez jakýchkoli omezení. Rakousko vnímá, že u nás jsou lokální ohniska, bedlivě sledují epidemiologickou situaci v každé zemi. Zatím je to u nás v pořádku, zatím nehrozí, že by nám zavedli karanténu.“

Velvyslankyně ale doporučila Čechům, aby si do Rakouska brali roušku: „Doporučovala bych, aby naši čeští občané, kteří cestující přes Rakousko,

Velvyslankyně upozornila, že se povinnost nosit roušky rozšíří: „V Korutanech, které jsou centrem dovolených, přistoupili k tomu, že od zítřka tam budou povinné masky ve všech uzavřených prostorách, ale i na veřejných prostranstvích, kde není možné udržet odstup. Hlavně večer od 21 hodin do dvou hodin ráno je třeba nosit masku. Lidé přestali být opatrní, to mluvím obecně o celé zemi, nedodržují bezpečnostní opatření, nedodržují odstupy, chovají se, jako by ten covid nebyl mezi námi.“