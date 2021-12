Třetina sociálních pracovníků není očkovaná. Až budou muset, půjdou, míní šéf jejich asociace

Povinné očkování pro vybrané profese, mezi které patří i příslušníci bezpečnostních sborů a zdravotníci, by mohlo platit od března. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jej podpořila.

Na rozdíl od vedení bezpečnostních sborů si Horecký nemyslí, že by povinné očkování vyvolalo masivní vlnu odchodů.

„Domníváme se, zejména na základě zahraničních zkušeností, že počet lidí, kteří by kvůli povinnému očkování opustili sociální sektor, se bude pohybovat okolo jednoho procenta,“ napsal Novinkám.

Jurečka: Ne povinnému očkování lidí nad 60 let

„Z komunikace s nimi na téma povinného očkování se rozdělují do tří skupin. První, převažující skupina řekne ,Když to bude povinné, tak se nechám naočkovat'. To je většina. Ve druhé skupině jsou ti, kteří nevědí, vyčkávají, nějak se rozhodnou, prostě uvidí. A třetí, nejmenší skupina pracovníků odmítá a raději změní profesi,“ sdělil Novinkám Pitrák.