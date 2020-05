Třetina kapacity laboratoří leží ladem. Zaplní ji senioři

„Teď se zpracoval harmonogram, který znamená změnu. Už to nejsou jen jedinci, kteří mají klinický problém a jsou indikováni, ale jsou to i různé rizikové skupiny. U seniorských domovů předpokládáme, že z protilátkových rychlotestů přejdeme na testy PCR,“ řekl Právu Prymula. Podle něj se nyní řeší, kdo to všechno bude hradit.

Až v případě, že se prokáže pozitivita, musí daný člověk podstoupit další test (PCR), který následně zamíří do laboratoře. To by zřejmě skončilo a všechno by analyzovaly laboratoře. Po masivnějším testování volají odborníci a kritici dosavadního postupu vlády již téměř od samého počátku koronavirové epidemie v České republice.