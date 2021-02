Testy pro školy dorazí z Číny na poslední chvíli. Od firmy, která nesplnila podmínky

Testovací sada do škol, kterou používá Rakousko Foto: Marcela Hálová, Novinky

Testovací sada do škol, kterou používá Rakousko Foto: Marcela Hálová, Novinky

Děti a studenti se budou na přítomnost koronaviru testovat antigenními testy od čínské společnosti Lepu Medical. Jde o stejné testy, jakými se testují děti v sousedním Rakousku. První dodávka by měla do Česka dorazit letecky 28. února, tedy pouhý den před plánovaným návratem části žáků do škol.