Těhotné se proti covidu často neočkují. Riskují

„Že se nemají očkovat těhotné, to je vražedný nesmysl. Naopak se prokázalo, že těhotenství je rizikový stav vážného průběhu covidu. Máme případy žen, které rodily císařským řezem a pak rovnou šly na ventilátor a zemřely. Přitom se mohly naočkovat,“ řekl Novinkám prezident České lékařské komory Milan Kubek.

S nešťastnými osudy žen se setkal i primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Kyjov Jiří Vyhnal. „V minulé vlně jsme měli dvě těhotné, jedna to dala bez nutnosti napojení na umělou plicní ventilaci a rychle se zotavila, druhou jsme museli přeložit do Brna a o jejím osudu mám informace jen z doslechu. A co si pamatuji, nebyl nijak příznivý. Třetí pacientka se nyní zotavuje z těžkého stavu, ale bohužel gravidita se spontánně ukončila,“ uvedl pro Novinky.