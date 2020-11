Švédská strategie selhala, počet nových případů je rekordní

Löfven je aktuálně v karanténě. Sám šel do izolace, protože se setkal s osobou nakaženou koronavirem. Napsal to na svém facebookovém profilu. V karanténě je se svou manželkou a opracovat bude z domu. Löfven uvedl, že nebyl v přímém kontaktu s nakaženým, ale že někdo z jeho blízkosti byl pozitivní, a i když je tato osoba už negativní, rozhodl se pro karanténu na základě rady svého lékaře. „Je to jediná odpovědná věc v této situaci,“ řekl Löfven s tím, že se nechá co nejdříve otestovat