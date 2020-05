Španělsko závidí sousednímu Portugalsku. Proč má horší průběh nákazy?

Španělský expert na veřejné zdraví Alberto Infante souhlasí: „To, jak jednáte na začátku, určí vše, co přijde poté. Ačkoliv jsme to až do konce února či začátku března nevěděli, lidé bez příznaků sehráli velice důležitou úlohu. Portugalsko mělo štěstí, že vidělo, co se děje v Itálii a Španělsku a mělo i dobrý smysl pro zavedení včasných opatření, když epidemie začínala.”