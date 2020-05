Slovinsko otevře hranice pro občany Evropské unie

Slovinsko otevře na konci května své hranice pro občany Evropské unie. Ve čtvrtek pozdě večer o tom rozhodla tamější vláda, napsala agentura DPA. Občané zemí Evropské unie mohou přicestovat do Slovinska, aniž by po vstupu museli jít do sedmidenní domácí karantény, uvedla DPA.