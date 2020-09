Slovenský premiér Matovič: Vůči Česku můžeme ještě přitvrdit

Česko by podle Matoviče mělo zvýšit počty testovaných na covid-19. Přibližně každý šestý testovaný byl v Česku pozitivní, co je podle Matoviče i z pohledu Světové zdravotnické organizace velmi vysoké číslo. Slovensko má tři až čtyři procenta pozitivních ze všech testovaných. „To svědčí o tom, že množství testů na Slovensku děláme dostatečné a Češi by měli výrazně přidat, aby snížili procento pozitivních z celé skupiny testovaných,“ dodal předseda slovenské vlády.

Reagoval tak na slova českého premiéra, který poukázal na to, že Slovensko testuje až pětkrát méně. „Mně je to líto, protože epidemiologové rozhodli o nějakých číslech a samozřejmě my bychom mohli diskutovat o tom, kdo a jak testuje,“ prohlásil Babiš. „Pokud v neděli my jsme měli 6890 testů, tak Slovensko mělo 1425, pokud my jsme v pátek měli 18 329 testů, tak Slovensko 6191,“ dodal.