Školy by o respirátory stály, i když neví, jak by se v nich učilo

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by o respirátory byl zájem zejména u rizikové skupiny učitelů: „Netroufám si říct, kolik procent by to bylo. Nebyla by to většina, ale myslím si, že to není úplně od věci.” Podle něj vše směřuje k rozhodnutí o tom, zda se v Praze zavedou roušky i ve třídách.

Dodal, že sám neví, zda považuje za horší roušky ve výuce, nebo uzavírání celých tříd kvůli výskytu nákazy: „V každém případě asi určitě někteří učitelé budou v respirátorech učit, a pokud by se úplně přešlo na systém výuky v rouškách, tak by o respirátory asi stála většina.”

S dodávkou respirátorů souhlasí i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Uvedla, že pokud by byla výuka v rouškách povinná, tak by je učitelé dostat měli, i když si sama neumí představit, jak by se v roušce učilo. „Hrozně nerada bych je ve výuce používala, ale cítím, že to k tomu směřuje,” řekla.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček si moc neumí představit způsob distribuce respirátorů. I on ale uvedl, že by je bylo vhodné školám poskytnout, pokud bude nutné roušky nosit i ve výuce: „O jejich nutnosti musí rozhodnout hygiena, tedy experti,”

Roušky v pražských školách

Podle ministerstva zdravotnictví je v Praze epidemická situace nejhorší, v hlavním městě začal komunitní přenos. Kvůli onemocnění pedagogů zůstaly po prázdninách uzavřené například ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ waldorfská v Jinonicích a Fakultní ZŠ Ped FUK v Praze 13.

Roušky mají být v pražských školách povinné od 14. září ve společných prostorech, tedy třeba na chodbách a v šatnách. Ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová to oznámila v pátek.