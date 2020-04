Sicílie chce po krizi zpátky turisty. Zaplatí jim část nákladů

V Itálii tvoří turismus asi 13 procent hrubého domácího produktu, ekonomika však kvůli koronaviru přišla během března a dubna o zhruba miliardu eur. Na Sicílii se budou tedy snažit cestovní ruch nakopnout částečným pokrytím nákladů návštěvníků. Vouchery by měly být dostupné skrze oficiální portál ostrovní turistické centrály. Ta návštěvníkům nabídne i vstupenky do muzeí nebo na archeologická naleziště zcela zdarma.

Jak se vyrovnat se ztrátami kvůli koronaviru řeší ovšem celá země. Turistické organizace například promýšlí způsoby, kterými by se dal udržovat dostatečný sociální odstup na plážích. Italská společnost Nuova Neon Group 2 třeba představila boxy z plexiskla, do kterých by se vešli dva lidé i s lehátky a slunečníkem.