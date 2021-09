Senioři v domovech třetí dávku chtějí

Většině je přes 80 let a chtějí tu i nadále být

„Byli jsme očkovaní výjezdním týmem z Ústřední vojenské nemocnice v lednu, druhou dávku jsme dostávali 7. února. Po 20. září na to navážeme a na přelomu října a listopadu by k nám měli dorazit se třetí dávkou. Nyní to chceme rozšířit i o přeočkování personálu,“ řekla Právu Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6.