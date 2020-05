Šéf Bulovky: Je čas na přípravu, kdyby přišel těžký zásah v září

Máme to nejhorší za sebou? A kdyby přišla druhá vlna nákazy, budete zvládat případné nové pacienty?

Já bych za sebe strašně brzdil přehnaný optimismus, který momentálně sleduji kolem. Nemáme úplně vyhráno. Ten vir nezmizí. Aby nás uvolňování nedostalo ke katastrofickému scénáři. My toto rozvolňování určitě využijeme k přípravě. Abychom byli připraveni, kdyby přišel těžký zásah v září nebo v říjnu, a ubrzdili to. Myslím si, že přijde-li další vlna, nechá se plynout do té doby, dokud to bude zdravotnictví zvládat. Tato vlna byla zastavena za neskutečných ekonomických dopadů. Proto je důležité, aby zdravotnictví co nejvíce navýšilo kapacitu a případný další zásah zvládlo i bez tak omezujících opatření. Abychom tady pak v karanténě nemuseli přežívat několik dalších let.

Kdy se bude NNB vracet do běžného režimu? Počítáte i s dalšími přibývajícími pacienty s covidem-19?

Do běžného režimu už jsme otevřeli tento týden. Covid budou řešit jen na infekční klinice, aby se k nám lidé nebáli přijít. V tuto chvíli jsme udrželi sto lůžek pro případné covid pacienty. Ostatní kliniky budou fungovat normálně. Máme transformační plán jasný a už nazkoušený. Během krátké doby dokážeme opět předělat lůžka na ostatních klinikách, abychom mohli přijmout dvě stě i tři sta covidových pacientů. Nyní také pracujeme na tom, abychom vytvořili více lůžek s plicní ventilací, cvičíme lidi, to trvá měsíce, a máme přislíbeny další přístroje. Chceme se maximálně připravit.

Kolik se u vás léčilo covidových pacientů a na kolik tato léčba odhadem vyšla?

Za měsíc březen už jsme odesílali report, kde bylo okolo 70 pacientů s prokázaným onemocněním a 290 suspektních, tedy podezřelých. Proběhlo u nás přes pět tisíc testů. Duben je o něco nižší, nicméně ve výsledku můžeme mluvit o šesti stovkách pacientů. Pokud jde o náklady, jen za březen vystoupaly na 40 milionů korun. Do léta by se mohly čistě dle mého hrubého odhadu za covidovou péči na Bulovce vyšplhat na 70 milionů korun. A to nemluvím o nákladech promarněných příležitostí, kdy došlo samozřejmě k hlubokému propadu produkce běžné léčby nemocnice, které už nedoženeme.

Jak vidíte budoucnost nemocnice? Vy sám jste do funkce nastoupil v září roku 2018, kdy nemocnice dlužila asi miliardu korun. Jak jste na tom nyní finančně?

V době mého nástupu to byla skutečně miliarda korun závazků po době splatnosti. Nebylo možné ani najít cestu, jak se s tím vypořádat. Toto období jsme přežili, přeměnili závazky z krátkodobých na dlouhodobé. Podařilo se nám to, že náš dluh nedrží pochybné společnosti. S tím, co nyní přibylo, máme závazky přibližně ve výši 1,5 miliardy korun.

Kolik dostane NNB z balíčku 6,6 miliardy Kč od MZ na pomoc šesti nemocnicím nejvíce zasaženým péčí o covidové pacienty? Jak příspěvek využijete?