Rozbroje ve vládě. Strategie se mění přes noc, zlobí se Plaga kvůli rouškám

Na středečním odpoledním jednání vlády proto bude chtít Plaga vysvětlení, o jaká data se ministerstvo zdravotnictví opírá. Řekl to na dotaz ČTK.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu novinářům řekl, že navrhne, aby v krajích s nejhorší epidemickou situací nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Některá opatření proti covidu ve středu projedná vláda. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučují, ale je možné, aby jej lokálně nařídily krajské hygienické stanice.