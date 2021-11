Restaurace kontroly dodržují

„Tady to dělají v podstatě předpisově. Jinak ale nemůžeme nařizovat provozovatelům, aby čtečky v mobilu používali. Je to určitě lepší především pro ně, protože mají jistotu, že dotyčný nepodvádí,“ vysvětlila.

S kontrolami bezinfekčnosti se teprve začíná, na Berounsku udělají zhruba tři až čtyři týdně. Provozním, kteří by hosty neprověřili buď u vchodu, nebo nejpozději před obsloužením, hrozí pokuty do výše až deseti tisíc. „V minulosti jsme pokuty již udělili, ta nejvyšší byla pět tisíc korun,“ upřesnila kontrolorka.

„Většina lidí s tím nemá žádný problém. Pak jsou ti, kterým se to nelíbí a ohrazují se, že to není legitimní. Pro nás je důležité, aby se restaurace nezavíraly, chceme, aby se tu hosté cítili bezpečně, a tohle je to nejmenší, co můžeme udělat,“ dodal. Během směny musel kvůli chybějícímu potvrzení jednoho zákazníka ze svého podniku vykázat.