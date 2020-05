Remdesivir bude pravděpodobně zdarma pro 140 tisíc pacientů

Společnost zatím neschválený lék poskytovala doposud zdarma, časem by se za něj mělo platit, o ceně Cihlář nechtěl zatím mluvit s tím, že to zatím není jasné.

„Na pacientech s těmi vážnými symptomy jsme porovnávali účinek remdesiviru v rámci desetidenní léčby a pak pětidenní. Speciálně u pacientů, kteří mají mírnější symptomy, se tedy zdá, že ta zkrácená léčba by mohla být dostatečná. To dává při jednoduchém výpočtu k dispozici dvakrát tolik léčiva k distribuci mezi pacienty. To, čemu zatím nerozumíme, je, jestli by ta pětidenní léčba fungovala na pacienty, kteří mají všechny různé symptomy,“ vysvětlil Cihlář možný vývoj.