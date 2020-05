Problémy kvůli koronaviru? Platby a pokuty řeší operátoři individuálně

Ty se v případě fyzických osob – ať již spotřebitelů, nebo podnikajících fyzických osob – mohou účtovat pouze tehdy, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření. V takovém případě je smluvní pokuta omezena 5 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smluvního vztahu.

Operátora je možné změnit rychleji. A zákazníka to nezruinuje

Především pro podnikatele, kteří využívají více telekomunikačních služeb najednou, se však může stát přesto výše pokuty neúnosnou. Obzvláště to platí v případech, kdy se ocitli na mizině.

Operátoři žádné plošné opatření, které by se vztahovalo k této nestandardní situaci, nemají, právě proto se požadavky klientů řeší vždy případ od případu. „Ke svým zákazníkům – tedy těm koncovým i k podnikatelům – přistupujeme úplně stejně. Pokud se dostanou do nějaké finanční tísně, je potřeba nás co nejdříve kontaktovat, ideálně ještě předtím, než dojde k nemožnosti splácet,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.