PŘEHLEDNĚ: Kde všude bude povinné nosit respirátory

- V polovině srpna vládní rada pro zdravotní rizika přistoupila k dalšímu zpřísnění, a to s platností od 1. září. Tehdy se roušky vrátily na úřady, do hromadné dopravy (v Praze i do vestibulů a na letiště) a do zdravotnických a sociálních zařízení. Znovuzavedení roušek ale provázel zmatek. Ministr Vojtěch původně oznámil, že roušky budou od 1. září i v obchodních centrech, školách mimo třídy, v kadeřnictví a hospodách. To ale nakonec neplatilo.