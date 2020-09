Přehledně: Jaká opatření se mění od čtvrtka

Opatření, která oznámil Prymula a jež následně upřesnilo ministerstvo na webu , jsou časově omezena na 14 dnů, to znamená do 7. října 23:59 hodin.

„Chceme ho přijmout na opravdu nejnutnější dobu. Potřebujeme snížit počty (nakažených), které tady jsou. Nejde o to, že bychom si zapisovali každý den nějaké rekordy. Jde nám o to, že po těchto číslech s určitým odstupem sedmi až deseti dnů přichází projekce čísel do hospitalizací a hospitalizace nám také narůstají. Narůstají i počty zemřelých,” uvedl Prymula.