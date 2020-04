Pravidla vycestování se zřejmě změní, řekl Prymula

Bude záležet na jednotlivých zemích, jak se dohodnou. „Jsou obrovské tlaky, aby se něco otevřelo, ale budeme to muset velmi pečlivě kontrolovat, aby nedocházelo k importu (onemocnění),” řekl.

Rozhodující ale podle něj bude epidemiologické hledisko. Odhadl, že jasno by mělo být v polovině června.

„Bude to ale za situace, kdy se člověk bude muset rozhodnout, kam vycestuje, jestli ho ta země ho přijme. Pokud se bude vracet z rizikovější země, tak půjde do karantény,” řekl.

Nyní musí do karantény každý, kdo přijede z jakékoliv země. To se podle Prymuly změní, do karantény nebudou muset lidé, kteří přijedou ze zemí, kde je riziko srovnatelné s Českem.