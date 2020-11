Polní nemocnice v Ostravě se nechystá, ale místo je

„Kraj již pro polní nemocnici vytipoval lokalitu, a to halu A na Výstavišti Černá louka v centru Ostravy. Objekt nám nabídlo město Ostrava. Nicméně se tomuto scénáři snažíme v maximální míře vyhnout, a to postupným uvolňováním lůžkových kapacit v nemocnicích, ale také přesunem bezpříznakových pacientů do jiných zařízení. I v těch jim bude zajištěna adekvátní péče,“ sdělil Právu moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).