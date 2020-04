Policie řeší za nouzového stavu 30 případů šíření poplašné zprávy

Policisté napříč republikou prověřují v souvislosti s nouzovým stavem už celkem tři desítky případů možného zločinu šíření poplašné zprávy, za který by podezřelí mohli skončit za mřížemi až na osm let. Právu to v pondělí řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.