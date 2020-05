Pokud nás nezabije virus, bude to vyčerpání, stěžují si ruští záchranáři. Systém kolabuje

Ruzanna Kirakosjanová je 47letá ruská záchranářka. Na konci 24hodinové směny v pondělí večer zjistila, že má vysokou horečku a sotva stojí na nohou. Zůstala proto doma. Zda se nakazila koronavirem, neví. Nikdo z její záchranářské stanice nebyl testován od chvíle, kdy se nákaza dostala do Ruska.

„Včera jsme měli jen dva a půl brigády,“ řekla v pátek večer Kirakosjanová serveru The Moscow Times.

Za normálního stavu má její záchranářská stanice sedm brigád, z nichž každá musí mít dva zdravotníky. „Máme řidiče, ale žádné lékaře, kteří by s nimi jezdili za pacienty,“ uvedla.

V moskevském regionu si zaměstnanci záchranek stěžují na totální nedostatek ochranných prostředků. To má být také jedním z důvodů, proč je mezi nimi tolik nakažených. Mnozí si sami koupili ochranné obleky pro stavební dělníky v řetězci obchodů s potřebami pro stavbu a domácnost Leroy Merlin. Po směně je dezinfikují bělidlem a suší přímo na záchranných stanicích.

Pro ty, kteří zůstávají v práci, je čím dál obtížnější obsazovat směny a pracovat dál. „Ještě nejsme na vrcholu epidemie a každá záchranářská brigáda v nejlepším případě získává 25 požadavků za 24 hodin,“ řekla Bogatyrjová. „Pokud nás nezabije virus, tak to bude vyčerpání,“ dodala.

Kromě nedostatku ochranných pomůcek bojují nemocnice s nedostatkem lůžek na jednotkách intenzivní péče. „Minulý týden jsme vzali někoho s dvojitou pneumonií do nemocnice ve městě Železnodorožnyj. Neměli ale místo, tak jsme ho vezli do města Klin, ale tam také neměli volné lůžko,“ popsala Kirakosjanová anabázi a pokračovala: „Po 15 hodinách jsme ho přivezli domů a druhý den jsme s ním vyrazili opět do nemocnice.“