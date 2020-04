Počet nových případů je v Česku nejnižší od poloviny března

Nic takového se nestalo a odborníci již minulý týden vyzvali vládu, aby se život v České republice začal vracet takříkajíc do normálních kolejí. Postupně by se proto měly otevírat obchody a služby a lidé se možná dočkají i toho, že budou moci vyrazit do zahraničí bez toho, aby se museli nechávat před návratem testovat, případně by jim hrozila karanténa.