Pánská jízda Britů v Praze skončila řadou nákaz

Nákaza se nejdříve prokázala u dvou členů kriketového klubu v obci Barlaston. Později měli pozitivní test na koronavirus ještě další tři účastníci víkendového pobytu v Praze, píše Stoke Sentinel. Jeden z infikovaných podle lokálního hygienika po návratu nakazil svoji manželku, muži se prý neřídili vládními pravidly spojenými s pobytem v zahraničí.

"Ta pánská jízda byla vskutku zajímavá. Zdá se, že pacient nula, tedy první případ nákazy z daného ohniska, to chytil v Londýně. Pak letěli letadlem do Prahy s dalšími deseti lidmi, strávili víkend tím, čím jej strávili, a během té doby se prvnímu jednotlivci podařilo nakazit pět dalších lidí, kteří si to pak přinesli domů," uvedl Richard Harling, který má na starosti veřejné zdraví v hrabství Staffordshire.

Z článku Stoke Sentinel není zcela jasné, zda k přenosu viru v britské skupině došlo o uplynulém víkendu. Na lidi, kteří do Anglie cestují z České republiky, se od 29. srpna vztahuje povinnost 14denní izolace po příjezdu. Britská vláda nyní doporučuje cestovat do ČR pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

"Měli se uchýlit do karantény. Místo toho se rozhodli jít na kriketový zápas, takže tady to máte. Ukazuje to, že se nemůžeme spolehnout na to, že se všichni budou vždy chovat zodpovědně," dodal hygienik Harling.