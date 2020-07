Panika ve Větrném Jeníkově zavřela vyhlášenou pekárnu, i když pekaři jsou zdraví

Obchod rychle zareagoval i na to, že řada lidí zůstala v karanténě a nabídnul roznášku nákupů ke dveřím domu. „Zatím toho využilo pět lidí, ale teprve se to rozbíhá,“ zamyslel se majitel obchodu. Doufá, stejně jako další, že se situace uklidní obdobně rychle, jako nabrala na obrátkách.

„Snad se to uklidní a do 14 dnů to zmizí,“ přeje si nejen Jiří Vácha.

Dva týdny ale jako příliš velký optimismus vidí majitel vyhlášeného jeníkovského pekařství Libor Martinů. Dnes se s odběrateli v širokém regionu domluvil na přerušení dodávek až do 3. srpna.