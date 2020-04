Počet obětí covid-19 na světě přesáhl 150 000

12:43 - V Belgii dál rychle přibývají potvrzené případy nákazy koronavirem i úmrtí spojovaná s nemocí covid-19. Oficiální bilance aktuálně hovoří o 5163 obětech, v přepočtu na počet obyvatel je to nejhorší statistika ze všech zemí světa. Infekce virem SARS-CoV-2 byla odhalena u 36 138 lidí.

O podporu pro OSVČ požádalo 197 000 lidí, příspěvek má být až do 8. června

11:25 - Počet lidí nakažených koronavirem v Rusku opět rekordně vzrostl, a to o 4069 na 32 007. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví, které o den dříve hlásilo 3448 nově infikovaných. Zemřelo celkem 273 pacientů trpících nemocí covid-19, z nich 41 za poslední den.

10:38 - Církve jsou za krok vlády vděčné. „Je to dobrá zpráva, teď musíme prozkoumat, co to pro nás znamená a jaké pokyny dáme kněžím,“ řekla Právu mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.